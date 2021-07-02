Россия запретила въезд мэру Риги, снявшему российский флаг во время чемпионата мира по хоккею

Российские власти очень обиделись на мэра Риги Мартинша Стакиса. Все из-за того, что он снял флаг России с одной из площадей города во время чемпионата мира по хоккею.

Мартинша Стакиса внесли в список лиц, которым запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

Причиной для такого запрета в России назвали "политическое хулиганство". Под этим подразумевается снятие российского флага. Хотя Стакис действовал в пределах своих полномочий и в соответствии с наказанием, которое наложили на Россию.

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"Я получаю десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России. И я поддерживаю их! Может, поэтому меня и объявили нежелательным человеком в России. Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию", – отреагировал на этот запрет Мартинш Стакис.

История с российским флагом в Риге

21 мая 2021 года в Риге стартовал чемпионат мира по хоккею. К этому спортивному празднику на одной из площадей Риги вывесили флаги всех стран-участниц. Среди них и российский и белорусский флаг. Хотя российского флага там не должно было быть. Все из-за того, что Россия не может выступать на мировых чемпионатах под своим именем, а также использовать свой флаг и гимн из-за наказания за употребление допинга. Поэтому российские команды называются ОКР (Олимпийский комитет России), поэтому и флаг используют ОКР.

Однако организаторы эту ошибку заметили не сразу. И никто бы на это не обратил внимания, если бы 23 мая в Беларуси не был задержан журналист Роман Протасевич. Сделали это, принудительно посадив самолет, который летел над Территорией Беларуси в Вильнюс. Именно после этого 24 мая мэр Риги Мартинш Стакис заявил, что в его городе не будет висеть флаг режима, который занимается государственным терроризмом. И заменил официальный белорусский флаг на бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция.

Вместе с тем был заменен и российский флаг на флаг ОКР, как этого требуют правила. Россияне начали выражать свое недовольство, но ничего с этим сделать не могли.

Замена флага допекла белорусским властям. Поэтому из страны решили выслать посла Латвии и весь персонал посольства в Минске. В таких случаях не обошлось без симметричного ответа – из Латвии выслали белорусских дипломатов.

Снятие белорусского флага (но не российского) вызвало возмущение в Международной федерации хоккея. Там заявили, что организация вне политики, поэтому не поддерживают такого решения. И требовали либо вернуть белорусский флаг, либо снять их. Мэр Риги решил просто снять флаг Международной федерации хоккея.