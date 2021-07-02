Мартінша Стакіса внесли в список осіб, яким заборонили в'їзд на територію Російської Федерації. Про це йдеться в заяві російського МЗС.

Причиною для такої заборони в Росії назвали "політичне хуліганство". Під цим мається на увазі зняття російського прапора. Хоча Стакіс діяв в межах своїх повноважень і відповідно до покарання, яке наклали на Росію.

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"Я отримую десятки тисяч послань підтримки від волелюбних людей як в Білорусі, так і в Росії. І я підтримую їх! Може, тому мене і оголосили небажаним людиною в Росії. Мені і в Ризі є чим зайнятися, і я не планую поїздки в Росію", – відреагував на цю заборону Мартінш Стакіс.

Історія з російським прапором в Ризі

21 травня 2021 року в Ризі стартував чемпіонат світу з хокею. До цього спортивного свята на одній з площ Риги вивісили прапори всіх країн-учасниць. Серед них і російський та білоруський прапор. Хоча російського прапора там не мало бути. Все через те, що Росія не може виступати на світових чемпіонатах під своїм іменем, а також використовувати свій прапор та гімн через покарання за вживання допінгу. Тому російські команди називаються ОКР (Олімпійський комітет Росії), тож і прапор використовують ОКР.

Однак організатори цю помилку помітили не одразу. І ніхто б на це не звернув уваги, якби 23 травня в Білорусі не було затримано журналіста Романа Протасевича. Зробили це, примусово посадивши літак, який летів над Територією Білорусі до Вільнюса. Саме після цього 24 травня мер Риги Мартінш Стакіс заявив, що в його місті не буде висити прапор режиму, який займається державним тероризмом. І замінив офіційний білоруський прапор на біло-червоно-білий, який використовує білоруська опозиція.

Разом з тим було і замінено й російський прапор на прапор ОКР, як цього вимагають правила. Росіяни почали висловлювати своє невдоволення, але нічого з цим зробити не могли.

Заміна прапору допекла білоруській владі. Тож з країни вирішили вислати посла Латвії та весь персонал посольства в Мінську. У таких випадках не обійшлося без симетричної відповіді – з Латвії вислали білоруських дипломатів.

Знаття білоруського прапора (але не російського) викликало обурення в Міжнародній федерації хокею. Там заявили, що організація поза політикою, тому не підтримують такого рішення. І вимагали або повернути білоруський прапор, або зняти їх. Мер Риги вирішив просто зняти прапор Міжнародної федерації хокею.