ЧМ по хоккею-2021: Россия выбила Швецию, которая впервые в истории не вышла в плей-офф – видео

В очередном матче 11 игрового дня чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии, сборная Швеции уступила России. Встреча проходила на стадионе "Олимпийский спортивный центр" в Риге.

Россия – Швеция 3:2 Б

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Матч завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Брагина по итогам серии буллитов.

Шведы быстро открыли счет и удерживали минимальное преимущество на протяжении 2-х периодов игры. Однако на 52-й минуте умудрились не только позволить сопернику сравнять, но и выйти вперед.

Олофссон за 5 минут до конца матча спас для Швеции очко, переведя игру в овертайм, но в серии буллитов сильнее оказались россияне.

Швеция набирает 10 очков. Столько же в четвертой Чехии, но у чехов матч в запасе и по дополнительным показателям они все равно выше Швеции, которая покидает турнир.

Россия – Швеция видеообзор