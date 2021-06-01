Росія – Швеція 3:2 Б

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Матч завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Брагіна за підсумками серії буллітів.

Шведи швидко відкрили рахунок і утримували мінімальну перевагу на протязі 2-х періодів гри. Однак на 52-й хвилині примудрилися не тільки дозволити суперникові зрівняти, але і вийти вперед.

Олофссон за 5 хвилин до кінця матчу врятував для Швеції очко, перевівши гру в овертайм, але в серії буллітів сильнішими виявилися росіяни.

Швеція набирає 10 очок. Стільки ж у четвертої Чехії, але у чехів матч в запасі і за додатковими показниками вони все одно вищі за Швецію, яка залишає турнір.

Росія – Швеція відеоогляд