Росія – Швеція 3:2 Б
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Матч завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Брагіна за підсумками серії буллітів.
Шведи швидко відкрили рахунок і утримували мінімальну перевагу на протязі 2-х періодів гри. Однак на 52-й хвилині примудрилися не тільки дозволити суперникові зрівняти, але і вийти вперед.
Олофссон за 5 хвилин до кінця матчу врятував для Швеції очко, перевівши гру в овертайм, але в серії буллітів сильнішими виявилися росіяни.
Росія – Швеція відеоогляд