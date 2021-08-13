Россия в шоке: Рубин не забил пенальти на 120 минуте, которое придумал судья – видео

Рубин и Ракув 12 августа сыграли ответный матч в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций. Российский клуб не реализовал "нарисованное" арбитром пенальти на последней минуте встречи.

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Первая встреча между этими командами завершилась с "сухим" счетом 0:0. Поэтому судьбу путевки в следующий раунд решал ответный матч в Казани. Основное время поединка завершилось с нулями на табло.

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На футболистов ждали два экстратайма по 15 минут. На 112-й минуте счет в матче был открыт. Неожиданно для всех сделал это скромный польский клуб Ракув. Голом отметился латвиец Гутковскис. Казалось, что игроки Ракува уже могут праздновать успех. Но в игру решил вмешаться главный арбитр матча.

На 120-й минуте венгерский судья решил внести немного нервов в игру – Тамаш Богнар назначил 11-метровый удар в ворота для российского Рубина. Рефери из простого эпизода высосал пенальти для россиян. Хаксабанович подошел выполнять удар с 11 метров, но голкипер поляков Ковачевич был на высоте и парировал выстрел.

В итоге – 0:1 победа Ракува и вылет из Лиги конференций Рубина. Казань шокирована итоговым счетом матча.

Тренерский штаб Рубина во главе со Слуцким уже готовились к серии послематчевых пенальти. Российский клуб сделал замену вратаря. Но она им уже не понадобилась.

Видео лучших моментов овертаймов в матче