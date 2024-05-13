Россия разрушила более 600 спортивных объектов в Украине

Глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный назвал количество спортивных объектов, разрушенных в результате российско-украинской войны. Цифра неприятно шокирует.

Россия полностью или частично уничтожила 600 объектов спортивной инфраструктуры в Украине. Об этом заявил и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный во время встречи Совета министров ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Бедный сообщил о преступлениях России против украинского спорта

Представитель украинского правительства говорит, что сейчас много украинских спортсменов находятся в странах ЕС. Они получают как правительственную поддержку, в частности от Франции, так и поддержку от международных спортивных организаций.

"Более 600 объектов спортивной инфраструктуры сегодня разрушены частично или полностью. И сегодня, к сожалению, сборная Украины полностью не может осуществлять подготовку на территорию Украины. Поэтому мы благодарны нашим партнерам за то, чтобы они предоставили такую возможность для наших спортсменов", – сказал Бедный.

Он отметил, что Украина ведет переговоры о восстановлении разрушенных объектов в будущем. Сейчас украинское правительство работает над стратегическим планом развития спортивной инфраструктуры, чтобы сооружения были не только самоокупаемыми, но и полезными для здоровья нации.

Есть смысл восстанавливать после нашей победы, после того, как мы будем понимать, что когда мы вложим десятки миллионов грн в сооружение, на следующий день туда не прилетит ракета и не разрушит ее до основания,

– добавил Бедный.

Отметим, сегодня, 13 мая, полномасштабная российско-украинская война продолжается 810-й день. Ежедневно от преступлений России страдает гражданская инфраструктура, гибнут гражданские украинцы, в том числе дети и спортсмены.