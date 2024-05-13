Росія повністю або частково знищила 600 об’єктів спортивної інфраструктури в Україні. Про це заявив т.в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний під час зустрічі Ради міністрів ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Бідний повідомив про злочини Росії проти українського спорту

Представник українського уряду каже, що наразі багато українських спортсменів перебувають у країнах ЄС. Вони отримують як урядову підтримку, зокрема від Франції, так і підтримку від міжнародних спортивних організацій.

"Понад 600 об'єктів спортивної інфраструктури сьогодні зруйновані частково або повністю. І сьогодні, на жаль, збірна Україна повністю не може здійснювати підготовку на територію України. Тому ми вдячні нашим партнерам за те, щоб вони надали таку можливість для наших спортсменів", – сказав Бідний.

Він зазначив, що Україна веде перемовини про відновлення зруйнованих об’єктів у майбутньому. Наразі український уряд працює над стратегічним планом розбудови спортивної інфраструктури, аби споруди були не лише самоокупними, але й корисними для здоров’я нації.

Є сенс відновлювати після нашої перемоги, після того, як ми будемо розуміти, що коли ми вкладемо десятки мільйонів грн в споруду, наступного дня туди не прилетить ракета та не зруйнує її вщент,

– додав Бідний.

Зазначимо, сьогодні, 13 травня, повномасштабна російсько-українська війна триває 810-й день. Щодня від злочинів Росії страждає цивільна інфраструктура, гинуть цивільні українці, в тому числі діти та спортсмени.