Россия пропустила курьезный гол от Словакии из-за объятий защитников: видео
Сборная России по футболу уступила Словакии в отборе на чемпионат мира. Особенно курьезным выдался первый гол в ворота россиян.
Источник:24 канал
На 38-й минуте матча Словакия получила право на угловой. И именно в этот момент на поле на игроков сборной России нашло затмение.
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Во время подачи с углового тройка российских игроков Фернандес, Джикия и Семенов пытались сдержать тройку соперников. Среди них был и Шкриньяр. Но в момент полета мяча что-то пошло не по плану у россиян. Фернандес крепко обнял своего партнера, и не дал ему заблокировать удар соперника. Все время, что мяч летел от углового флажка, россияне крепко обнимались в борьбе за позицию между собой. В это время Шкриньяр остался без опеки и головой мощно отправил мяч в ворота сборной России.
Так сборная Словакии вышла вперед в этом матче.
Во втором тайме россиянам удалось сравнять счет – все тот же Фернандес первым оказался на добивании. И за три минуты Словакия снова была впереди – отличился Мак. В итоге именно хозяева поля и праздновали победу.
Видеообзор матча Словакия – Россия
В России этот гол стал уже источником очередных мемов
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