Сборная России по футболу уступила Словакии в отборе на чемпионат мира. Особенно курьезным выдался первый гол в ворота россиян.

На 38-й минуте матча Словакия получила право на угловой. И именно в этот момент на поле на игроков сборной России нашло затмение.

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Во время подачи с углового тройка российских игроков Фернандес, Джикия и Семенов пытались сдержать тройку соперников. Среди них был и Шкриньяр. Но в момент полета мяча что-то пошло не по плану у россиян. Фернандес крепко обнял своего партнера, и не дал ему заблокировать удар соперника. Все время, что мяч летел от углового флажка, россияне крепко обнимались в борьбе за позицию между собой. В это время Шкриньяр остался без опеки и головой мощно отправил мяч в ворота сборной России.

Забавный момент. Марио бежит перекрывать забегающего 5го номера, Джикия вроде видит прыть Шкриниара и устремляется за ним. В итоге Марио и Джикия втыкаются друг в друга. Тупо не скоординировались, Джикия не смог оббежать Марио справа, так как оба прихватили друг дружку руками‍♂️ pic.twitter.com/S2gFIErQ0D — Газ (@Gazmanov999) March 31, 2021

Так сборная Словакии вышла вперед в этом матче.

Во втором тайме россиянам удалось сравнять счет – все тот же Фернандес первым оказался на добивании. И за три минуты Словакия снова была впереди – отличился Мак. В итоге именно хозяева поля и праздновали победу.

Видеообзор матча Словакия – Россия

В России этот гол стал уже источником очередных мемов

Джикия и Фернандес в момент гола. pic.twitter.com/T7NIbS7DmM — Maxim Karpenko (@petromercury) March 30, 2021