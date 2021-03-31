Сборная Беларуси 30 марта провела матч 3 тура отбора на чемпионат мира-2022 против Бельгии. Белорусский голкипер 8 раз вынимал мяч из собственных ворот.

Бельгия – Беларусь 8:0

Голы: Батшуаи, 14, Ванакен, 17, 89, Троссар, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70

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Уже на 14-й минуте бельгийские футболисты открыли счет во встрече, которая стала настоящим ужасом для белорусов. Батшуаи из пределов штрафной соперника мощно пробил под перекладину – 1:0.

Еще до перерыва хозяева трижды огорчали голкипера Беларуси. Сначала Ванакен откликнулся на передачу с фланга, а уже в конце первого тайма Троссар взял на себя инициативу и пробил с 35 метров прямо во владение белорусской сборной – 3:0. Последний гол в первой части игры забил Доку, который получил передачу и выбежал чуть ли не один на один с голкипером и удачно завершил стремительную атаку – 4:0.

Продолжение погрома

После перерыва погром гостей продолжился да еще какой. Аж 4 результативных выстрела влетели в ворота Александра Гутора, который предпочел бы этот поединок забыть, как страшный сон.

На 49-й минуте игрокам Бельгии удалось забить быстрый гол во второй 45-минутке. Бильярдный удар с дальнего расстояния удался Прату – 5:0.

Еще три гола в ворота белорусской сборной влетело после 70-й минуты. Сначала Бентеке откликнулся на передачу в штрафной соперника, опередил опекуна и ногой увеличил преимущество своей команды на табло – 6:0. Уже через шесть минут Троссар оформил дубль в матче, который мастерски пробил между ног голкиперу – 7:0.

Яркую точку в разгроме Беларуси поставил все тот же Ванакен. Полузащитник получил передачу в районе 11-метрового удара и пробил в противоход голкиперу, который даже не успел среагировать на удар – 8:0.

Бельгия уничтожила Беларусь в последнем мартовском матче отбора на чемпионат мира-2022.

После поединка бельгийцы единолично лидируют в Группе E – 7 очков. Беларусь с 3 пунктами идет на предпоследнем 4 месте.

Бельгия – Беларусь видеообзор