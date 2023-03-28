"Причем тут вы к людям": в России жалуются на права человека из-за допуска их игроков к спорту
Источник:ua.tribuna
Международный олимпийский комитет сделал поблажку странам-террористкам в их попытке вернуться в международные соревнования. Впрочем, россияне продолжают скулить. По их мнению, требование не поддерживать войну – это нарушение прав человека.
Международный олимпийский комитет шагнул на встречу спортсменам из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация предоставила рекомендации федерациям по доспуску игроков из этих стран.
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Впрочем, выступать они смогут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения определенных требований. Речь идет только о международных соревнованиях, тогда как решение относительно Олимпийских Игр-2024 будет принято позже.
На болотах скулят
Однако даже такое снисхождение от МОК в России восприняли без благодарности. Председатель местного олимпийского комитета Станислав Поздняков даже упрекнул организацию в якобы нарушении прав человека.
Нынешние критерии МОК – нарушение прав человека и дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестований. Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решение Исполкома – это фарс, потому что нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран. Заявленная сегодня позиция по военным – это уже не просто очередная глава по дискриминации. Этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество. Цель – нанести вред российскому спорту в целом,
– заныл Поздняков.
Украинские болельщики удивились такой позиции окупантов. В комментариях даже спрашивают, причем тут россияне к людям, а другие наоборот возмущены тем, что представителям страны вообще дают такую возможность.
Олимпийские Игры пока не обсуждали
Напомним, что МОК разрешил допустить россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом при отсутствии поддержки в войне и непричастности к военным структурам. Это не касается команд из стран-агрессорок, а только спортсменов-индивидуалов.
При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций.
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Вопрос участия представителей России и Беларуси на самих олимпийских турнирах будет еще обсуждаться. Организация позже примет соответствующее решение без привязки к результатам квалификационных соревнований.
К слову, министры спорта 35 стран выступили против допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже. Среди них представители США, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Японии и других стран.