CAS отклонил апелляцию россии об отстранении клубов и сборных от международных соревнований
Источник:сайт CAS
Падение русского спорта на дно продолжается. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал еще одной апелляции от российского футбольного союза по устранению национальных сборных и клубов от международных соревнований.
Никаких команд из враждебной страны
В мае ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований на следующий сезон. Такое решение возмутило лидеров футбольной лиги во главе с Зенитом, решивших подать апелляцию.
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Однако еще одна попытка российского футбольного союза оспорить решение ФИФА и УЕФА окончилась провалом. 15 июля Спортивный арбитражный суд выдвинул жесткое и справедливое решение. CAS отклонил апелляцию российской стороны.
Следовательно, российские клубы не смогут принять участие в еврокубках следующего сезона-2022/2023, а сборные в Лиге наций, молодежном чемпионате Европы, женском Евро-2022, а также отборе на женский чемпионат мира-2023.
Напомним, что в апреле CAS уже отклонял апелляцию российского футбольного союза по отстранению российских команд от турниров под эгидой ФИФА, в частности от отбора на чемпионат мира-2022.