Никаких команд из враждебной страны

В мае ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований на следующий сезон. Такое решение возмутило лидеров футбольной лиги во главе с Зенитом, решивших подать апелляцию.

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Однако еще одна попытка российского футбольного союза оспорить решение ФИФА и УЕФА окончилась провалом. 15 июля Спортивный арбитражный суд выдвинул жесткое и справедливое решение. CAS отклонил апелляцию российской стороны.

Следовательно, российские клубы не смогут принять участие в еврокубках следующего сезона-2022/2023, а сборные в Лиге наций, молодежном чемпионате Европы, женском Евро-2022, а также отборе на женский чемпионат мира-2023.

Напомним, что в апреле CAS уже отклонял апелляцию российского футбольного союза по отстранению российских команд от турниров под эгидой ФИФА, в частности от отбора на чемпионат мира-2022.