"Кого должна убить Россия, чтобы МОК снял розовые очки": Минспорта – о допуске россиян к Олимпиаде

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный решительно осудил решение Международного олимпийского комитета о разрешении представителям страны-террористки участвовать в ОИ. Он намекнул на возможный бойкот со стороны Украины.

С началом полномасштабного вторжения России цивилизованный мир вводит санкции против террористов. Спортивное же сообщество в основном отнеслось холодно.

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Некоторые федерации отстранили россиян и белорусов от соревнований, но большинство из них лишили их возможности выступать под родным флагом. Конечно, представителей стран-террористок это очень устраивает.

Вишенкой на торте стало решение Международного олимпийского комитета, позволившего россиянам выступать на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Это очень не понравилось Минмолодежьспорта Украины, которое осудило МОК.

Решение Исполкома МОК позволить российским и белорусским спортсменам прятаться за фейковой нейтральностью – безответственно. Лишь на днях президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение МОК будет приниматься только в марте следующего года. Мы со своей стороны объясняли международным партнерам и олимпийскому комитету, что у российских спортсменов такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев.

А это значит, что они несут часть ответственности за смерть украинцев. Во время войны не удастся прятаться за белым флагом "нейтральности". Нейтральность во времена, когда в Европе идет самая кровавая война со времен Второй мировой и одна нация пытается уничтожить другую, означает безответственность и молчаливое попустительство убийцам. Мы решительно осуждаем безответственное решение членов Исполкома МОК.

Единственное государство, трижды нарушавшее олимпийское перемирие – Россия. Единственное государство, пытающееся провести альтернативу Олимпиаде – Россия. Единственное государство, угрожающее приехать на Олимпиаду на танках – Россия. Что еще должна сделать Россия, кого еще должна убить Россия, чтобы Международный олимпийский комитет наконец-то снял розовые очки по отношению к стране-террористке? Об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны,

– высказался глава Минмолодежьспорта Матвей Бидный.

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Следует отметить, что в июле тогда еще министр спорта Вадим Гутцайт рассказывал, что Украину устроит дисквалификация России как страны. Тогда Минмолодежьспорта разрешил украинским спортсменам участвовать в одних соревнованиях с "нейтральными" россиянами.

Кстати, несколько министров спорта европейских стран уже осудили МОК за безответственное решение. Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.