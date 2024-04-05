"Команда иноагентов" на Олимпиаде: глава Олимпийского комитета России набросился на теннисистов

Станислав Поздняков поставил клеймо на российских теннисистах, которые хотят сыграть на Олимпийских играх. Россиянин считает, что они действуют не в интересах их государства.

После полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт начал накладывать санкции против страны-террористки. Федерации массово отстранили российские команды с международных соревнований.

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В России придумали "команду иноагентов"

В свою очередь Международный олимпийский комитет позволяет индивидуальным атлетам выступать на турнирах только при условии нейтралитета. Спортсмены не должны представлять Россию, а также не должны быть замеченными в поддержке войны в Украине.

Это вызвало истерику в стране-агрессоре, чьи спортсмены не желают осуждать геноцид украинцев. Председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предложил наказывать теннисистов и других спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2024 на условиях МОК.

Не соглашусь с определением "команда бомжей" в случае с теннисистами, которые большую часть времени живут заграницей, там же зарабатывают деньги и утверждают, что "играют за себя". При этом осуждают политику страны и СВО. Поэтому правильнее по моему мнению их назвать "команда иноагентов". Для нее точно не возникает никаких преград представлять на Олимпиаде самих себя,

– написал Поздняков у себя в телеграм-канале.

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Правила допуска россиян к Олимпиаде

Напомним, что МОК не допустил Россию и Беларусь к Олимпийским играм-2024. Организация потребует от атлетов из этих стран выступать под нейтральным флагом.

Кроме того, спортсмены должны осудить войну в Украине и пройти проверку на непринадлежность к военным структурам своих стран. Поэтому большинство российских атлетов отказываются ехать на Игры. Сама Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.