Здравый смысл еще остался: российских легкоатлетов не допустят к Олимпиаде-2024

Глава организации World Athletics заверил, что представителей страны-террористки не допустят к своим соревнованиям. Это решение идет вопреки постановлению Международного олимпийского комитета.

Спортивное сообщество осудило Россию за войну против Украины. Впрочем, большинство федераций не намерены полностью отстранять россиян от соревнований.

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Представителей страны-террористки допускают в турниры в нейтральном статусе. Такое же решение принял и МОК, позволивший россиянам без флага участвовать в Олимпийских играх.

К счастью, не все федерации готовы допускать россиян и белорусов в соревнования. Глава организации World Athletics Себастьян Коу заявил, что российских легкоатлетов в Париже не будет.

Возможно, вы увидите каких-нибудь нейтральных атлетов из России и Беларуси на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не поменялась. Она устойчива, ее принял исполком и совет ее соблюдает. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей,

– говорится в заявлении Себастьяна Коу.

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Международный олимпийский комитет отметил, что будет допускать российских спортсменов только при условии их неподдержки войны в Украине и непричастности к военным организациям России. Впрочем, уже неоднократно различные федерации пропускали на соревнования россиян, которые в соцсетях демонстрировали приверженность российской армии.

Кстати, несколько министров спорта европейских стран осудили МОК за это решение. Среди них был и глава Минмолодежьспорта Украины Матвей Бидный. Напомним, что Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 во французской столице Париже.