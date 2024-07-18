От России на Олимпийские игры-2024 поедет только 15 спортсменов: список "нейтральных" атлетов
Антивоенные санкции против России существенно уменьшили количество спортсменов из этой страны на Играх-2024. Многие атлеты не смогли пройти проверку или же сами отказались от участия.
Международный олимпийский комитет наложил санкции на российских спортсменов из-за войны в Украине. Организация не допустила команды из страны-террористки к Олимпиаде-2024.
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Зато индивидуальным атлетам разрешили выступить на Играх при условии нейтральности. Они не имеют права представлять свою страну, а также должны доказать свою неподдержку войны и непричастность к военным структурам.
Это существенно уменьшило количество россиян на Олимпиаде-2024. Кто-то не смог пройти проверку, другие же решили добровольно отказаться от участия не под своим флагом.
В итоге "нейтральных" россиян на Олимпийских играх будет только 15. Почти половина из них будут представлять теннис. МОК опубликовал список атлетов из России, которые выступят на Играх:
- Даниил Медведев (теннис)
- Роман Сафиуллин (теннис)
- Павел Котов (теннис)
- Екатерина Александрова (теннис)
- Мирра Андреева (теннис)
- Диана Шнайдер (теннис)
- Елена Веснина (теннис)
- Захар Петров (гребля на байдарках и каноэ)
- Алексей Коровашков (гребля на байдарках и каноэ)
- Олеся Ромасенко гребля на байдарках и каноэ)
- Глеб Сырица (велоспорт)
- Тамара Дронова (велоспорт)
- Алена Иванченко (велоспорт)
- Анжела Бладцева (прыжки на батуте)
- Евгений Сомов (плавание)
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Также среди нейтральных спортсменов будет 16 представителей Беларуси. Ранее сообщалось, что более половины россиян, которые прошли проверку МОК, на самом деле поддерживают войну в Украине или же принадлежат к военным структурам.
В конце концов многие из них сами решили не ехать на Игры. Украину же на Олимпиаде-2024 представит 140 спортсменов в 23-х видах спорта. Напомним, что Игры в этом году пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.