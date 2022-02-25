Россия из-за нападения на Украину потеряла этап Формулы-1

Формула-1 сообщила об отмене этапа Гран-при Сочи в России в 2022 году из-за вторжения РФ 24 февраля в Украину.

Пакет санкций против России

Организаторы чемпионата Формулы-1 выпустили официальное заявление, в котором объявили об отмене гран-при России в 2022 году.

К слову Удар по России: УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов во Францию

"Чемпионат Формулы-1 посещает страны по всему миру с положительным настроением объединять людей и нации. Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий в Украине и надеемся на скорейшее и мирное решение нынешней ситуации. Согласно взглядам всех причастных сторон, проведение гран-при России в нынешних условиях невозможно", – говорит текст заявления.

Еще до официального принятия Формулой-1 отмены этапа в России четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель заявил, что будет бойкотировать гран-при Сочи и призвал руководителей Формулы-1 исключить его из календаря на 2022 год.