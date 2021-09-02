Хорватия не смогла победить беззубую Россию в отборе на ЧМ-2022: видео
Источник:24 канал
Россия 1 сентября принимала Хорватию в отборе на Чемпионат мира-2022. Команды расписали "сухую" ничью.
Россия – Хорватия 0:0
Первый опасный момент создали хозяева. Захарян из пределов штрафной пробил над перекладиной. Соперник ответил не менее остро. На подачу с фланга откликнулся Палашич, но его удар головой не попал в цель.
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Ковачич прекрасно обыграл нескольких опекунов и отдал ювелирную разрезную передачу на ход Крамаричу. Однако нападающему не удалось выйти победителем в дуэли с российским голкипером.
Перишич не надеялся, что до него дойдет мяч в штрафной. Поэтому удар у хорвата не удался. Гости потеряли прекрасную возможность выйти вперед в конце первого тайма. Хозяева абсолютно ничего не показали в первой 45-минутке.
После перерыва снова Захарян угрожал воротам соперника. Но Левакович был на месте.
Команды создали несколько опасностей, но дело до 100-процентных моментов так и не дошло. Сборные в не слишком зрелищном матче отбора на Чемпионат мира-2022 расписали нулевую мировую – 0:0.
- После этой мировой в группе H Хорватия и Россия продолжают занимать первые две ступеньки. В активе обеих по 7 баллов.
Россия – Хорватия видеообзор