Россия – Хорватия 0:0

Первый опасный момент создали хозяева. Захарян из пределов штрафной пробил над перекладиной. Соперник ответил не менее остро. На подачу с фланга откликнулся Палашич, но его удар головой не попал в цель.

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Ковачич прекрасно обыграл нескольких опекунов и отдал ювелирную разрезную передачу на ход Крамаричу. Однако нападающему не удалось выйти победителем в дуэли с российским голкипером.

Перишич не надеялся, что до него дойдет мяч в штрафной. Поэтому удар у хорвата не удался. Гости потеряли прекрасную возможность выйти вперед в конце первого тайма. Хозяева абсолютно ничего не показали в первой 45-минутке.

После перерыва снова Захарян угрожал воротам соперника. Но Левакович был на месте.

Команды создали несколько опасностей, но дело до 100-процентных моментов так и не дошло. Сборные в не слишком зрелищном матче отбора на Чемпионат мира-2022 расписали нулевую мировую – 0:0.

После этой мировой в группе H Хорватия и Россия продолжают занимать первые две ступеньки. В активе обеих по 7 баллов.

Россия – Хорватия видеообзор