Росія – Хорватія 0:0

Перший небезпечний момент створили господарі. Захарян з меж штрафного пробив над поперечиною. Суперник відповів не менш гостро. На подачу з флангу відгукнувся Палашич, але його удар головою не влучив у ціль.

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Ковачич прекрасно обіграв декількох опікунів та віддав ювелірну розрізну передачу на хід Крамаричу. Однак нападнику не вдалось вийти переможцем у дуелі з російським голкіпером.

Перішич не сподівався, що до нього дійде м'яч у штрафному. Тому удар у хорвата не вдався. Гості втратили чудову можливість вийти вперед наприкінці першого тайму. Господарі абсолютно нічого не показали у першій 45-хвилинці.

По перерві знову Захарян загрожував воротам суперника. Але Лівакович був на місці.

Команди створили декілька небезпек, але справа до 100-відсоткових моментів так і не дійшла. Збірні у не надто видовищному матчі відбору на чемпіонат світу-2022 розписали нульову мирову – 0:0.

Після цієї мирової у Групі H Хорватія та Росія продовжують обіймати перші дві сходинки. В активі обох по 7 балів.

Росія – Хорватія відеоогляд