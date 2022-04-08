Россия, готовься, мы будем мстить, – жена Усика прокомментировала ракетный удар по Краматорску

Жена непобедимого боксера Александра Усика активно освещает последние события в Украине. Екатерина прокомментировала ракетный удар кафиров по вокзалу в Краматорске.

Екатерина Усик: Этому зверству нет оправдания

8 апреля около 10:30 Россия обстреляла кассетными боеприпасами железнодорожный вокзал Краматорска. На тот момент там находились около 4 тысяч мирных жителей.

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Екатерина Усик прокомментировала жестокость оккупантов.

Хочу от всей своей семьи и от себя лично принести соболезнования всем пострадавшим в Краматорске. Не то, что в Краматорске – по всей Украине, наверное. Потому что этому зверству нет оправдания. Просто звери, звери! Шакалы,

– сказала жена боксера.

Она подчеркнула, что украинцы никогда не простят все зверства российских наемников.

"Я не знаю, как называть эту расу, которая просто такими масштабами делает, болит во всей нашей стране.

Господи, пожалуйста, пусть все это закончится и наступит мир в нашей стране. Но мы отомстим. Россия, готовься, мы будем мстить. Этому извинения нет никогда", – добавила Екатерина.

Александр Усик уехал со своей семьей за границу. Боксер покинул пределы Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Он отметил, что на ринге от него будет больше пользы, чем с оружием в руках.