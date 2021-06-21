Росія – Данія: де дивитися онлайн матч

Росія та Данія зустрінуться на стадіоні "Паркен" у Копенгагені у рамках 3-го туру групи B. Матч розпочнеться о 22:00.

До теми Данія викине Росію з Євро-2020: прогноз букмекерів на матч

В Україні матчі Євро-2020 транслює винятково Медіа Група Україна, куди входять ТРК "Україна" та канали "Футбол 1/2/3".

Переглянути поєдинок Росія – Данія можна на каналі "Футбол 2". Трансляція розпочнеться о 21:50.

Дивитися онлайн матч Росія – Данія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv та Megogo. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.