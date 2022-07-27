россияне и белорусы не смогут выступить на чемпионате мира по настольному теннису

Международная федерация настольного тенниса сообщила, что команды Федерации настольного тенниса россии и белоруссии не допущены в финал командного ЧМ-2022. Соревнования пройдут без них.

Полная изоляция россиян и белорусов

Во время заседания в Мальме исполнительный комитет подтвердил, что российская и белорусская сборные не смогут сыграть на мировом первенстве, которое состоится с 30 сентября по 9 октября в китайском городе Чэнду.

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1 марта Международная федерация отстранила от соревнований спортсменов по россии и рб.

Напомним, что в начале июля сообщили, что россиян и белорусов не допустили в международные турниры по настольному теннису.

В ETTU объяснили, что придерживаются рекомендаций Международного олимпийского комитета и Международной федерации настольного тенниса (ITTF), которые советуют не допускать к соревнованиям представителей России и Белоруссии из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

На вердикт организации об отстранении россиян и белорусов повлияло мнение представителей клубов, участвовавших в сезоне-2021/22 Лиги чемпионов и Кубка Европы.

Большинство команд не хотели бы ехать на соревнования в Россию и Белоруссию, а также были бы готовы отказаться от участия в турнирах, если бы к ним были допущены клубы из стран-агрессорок.

Накануне президент МОК Бах заявил, что предпосылок для снятия ограничений на участие белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях нет.