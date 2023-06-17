Огромная дыра в крыше: оккупанты обстреляли хоккейную арену в Херсоне – фото зверств России

Россия продолжает безжалостно обстреливать Украину, а жителям Херсона после оккупации придется брать на себя весь удар злости россиян.

16 июня оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Россия бьет не только по эвакуационным дорогам, жилым домам, но и по спортивной инфраструктуре. Захватчики разрушили спортивные объекты уже не на один десяток миллионов долларов.

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С тех пор, как спортивный объект стал военным

На этот раз досталось домашней арене хоккейного клуба Днепр. На крыше арены "Фаворит" из-за вражеских обстрелов образовалась гигантская дыра.

Враг еще раз доказал, что ему все равно куда стрелять и что разрушать. Россияне боятся, что им ничего не удается на фронте. Вместо этого ВСУ метр за метром продвигается на разных направлениях передовой.



Оккупанты обстреляли хоккейную арену в Херсоне / Фото ФХУ

Напомним, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС под воду ушли все спортивные объекты Новой Каховки, в частности футбольный стадион Энергии. Перед затоплением город начал строительство спортивного комплекса стоимостью 700 миллионов, где спортсмены из 22 видов спорта могли бы тренироваться на этом объекте.

Недавно в Одессе враг разрушил один из тренировочных залов, где готовились наши каратисты. Ранее были разрушены фехтовальные, гимнастические, боксерские залы, теннисные корты, бассейны для плавания и другие спортивные объекты.