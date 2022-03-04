В России забрали чемпионат Европы-2023 по карате

Безумные решения Владимира Путина уничтожили российский спорт и его атлетов. Теперь у страны-агрессора забрали еще и чемпионат Европы по карате.

Солидарны с Украиной

Европейская федерация каратэ не обошла стороной дерзкое нападение России на Украину. Там приняли жесткое, но очень правильное решение – запретить проводить чемпионат Европы.

К слову Наказание за нападение на Украину: борцов России и Беларуси отстранили от соревнований

Лучшие каратисты со всей Европы должны были уехать в Москву. Престижный старт должен был состояться в 2023 году.

В федерации надеются, что война в украинском государстве скоро закончится, а стороны найдут общий язык.

В нынешних печальных обстоятельствах мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность и сострадание всем, кто пострадал от этого кризиса. Мы надеемся, что разрешение конфликта будет найдено в ближайшее время, чтобы восстановить нормальную жизнь и таким образом наши мероприятия можно будет безопасно проводить по всей Европе.

– уверены в Европейской федерации.

Отметим, что украинский каратист и олимпийский призер в Токио Станислав Горуна отправился защищать свою страну от российских оккупантов. Другие каратисты и каратистки активно волонтерят, помогают армии и доносят истину на информационном фронте.

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