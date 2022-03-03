Наконец-то борцовский союз отстранил представителей России и Беларуси от международных соревнований. Это их реакция на нападение российских оккупантов на Украину.

Интересно узнать ФИФА определился с судьбой противостояния Польши и России в плей-офф квалификации ЧМ-2022

В Бюро солидарны со всем миром, осудившим и жестко наказавшим Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

Не только спортсменам запретили выступать на соревнованиях. В России и Беларуси забрали все международные турниры, которые должны были пройти в этих странах в 2022 году.