Интересно узнать ФИФА определился с судьбой противостояния Польши и России в плей-офф квалификации ЧМ-2022
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Белорусские и русские борцы могут выкинуть свое треко. Международная объединенная организация борьбы запретила борцам этих стран выступать на любых соревнованиях за границей.
Источник:UWW
Интересно узнать ФИФА определился с судьбой противостояния Польши и России в плей-офф квалификации ЧМ-2022
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