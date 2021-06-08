В России за ношение футболки сборной Украины могут посадить в тюрьму

Россию продолжает лихорадить из-за новой экипировки национальной команды Украины. Команда Андрея Шевченко выступит на чемпионате Европы в футболках с изображением контура Украины, который включает в себя Крым.

Российский адвокат Игорь Бушманов заявил, что ношение новой формы сборной Украины на территории РФ может быть расценено как сепаратизм. На экипировке изображена карта нашей страны с Крымом и лозунг "Слава Украине – Героям слава!"

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Юрист рассказал, что сначала на нарушителя может быть наложен штраф, а потом его может ждать уголовная ответственность. В зависимости от нюансов тюремный срок может составить от четырех до пяти лет.

"Если кто наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ.

Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет", – пояснил Бушманов.

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