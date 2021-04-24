Источник не приводит имя игрока из уважения к его семье.

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Видео было передано в УМВД России, сейчас подозреваемых разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

Что известно об авиакатастрофе ХК Локомотив?

  • Авиакатастрофа, которая унесла жизни игроков, тренеров и персонала хоккейной команды Локомотив, произошла 7 сентября 2011 года.
  • Пассажирский самолет Як-42 авиакомпании "Як Сервис", выполнявший рейс по маршруту Ярославль – Минск, разбился при вылете из ярославского аэропорта Туношна.
  • На борту находились 45 человек, в том числе 37 членов команды ярославского хоккейного клуба Локомотив и восемь членов экипажа. В авиакатастрофе выжил только бортпроводник.