Источник не приводит имя игрока из уважения к его семье.
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Видео было передано в УМВД России, сейчас подозреваемых разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.
Что известно об авиакатастрофе ХК Локомотив?
- Авиакатастрофа, которая унесла жизни игроков, тренеров и персонала хоккейной команды Локомотив, произошла 7 сентября 2011 года.
- Пассажирский самолет Як-42 авиакомпании "Як Сервис", выполнявший рейс по маршруту Ярославль – Минск, разбился при вылете из ярославского аэропорта Туношна.
- На борту находились 45 человек, в том числе 37 членов команды ярославского хоккейного клуба Локомотив и восемь членов экипажа. В авиакатастрофе выжил только бортпроводник.