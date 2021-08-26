В России устроили истерику из-за украинских паралимпийцев: что случилось
Источник:Спорт-Експрес
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев из России обрушился с критикой на паралимпийцев из Украины. Он заявил, что украинские спортсмены не захотели стоять рядом с российскими соперниками во время открытия Паралимпийских игр в Японии.
"Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами"
Как сообщает российский пропагандист Губерниев, после парада команд спортсмены из сборной Украины случайно оказались рядом с представителями ПКР и решили поэтому покинуть мероприятие.
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Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась возле сборной Украины. Конечно, наши поздравили украинскую делегацию. А вот дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально приказал своим спортсменам уйти! Якобы всем надо отдыхать, надо идти с церемонии. Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти? Что вы делаете, безумцы! Мне жаль спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с россиянами. Кто остановит этих маразматиков?
– сказал журналист.
Реакция на слова Губерниева
Позже в самой России слова комментатора-пропагандиста опровергли. Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что ничего подобного не было.
"Сказочник кто-то, на ровном месте придумывают", – цитирует спортивного функционера из РФ "Р-Спорт".
Также на слова Губерниева начали реагировать в Госдуме. Российский депутат-пропагандист Виталий Милонов заявил, что украинских спортсменов нужно пригласить в РФ, чтобы они посмотрели, как тренируются российские коллеги. По словам Милонова, украинские паралимпийцы "накачанные определенной пропагандой".
- Правда, Губерниев и Милонов в своих речах почему-то не стали называть количество квадратных километров территории Украины, которую оккупировала их страна, и количество украинцев, которых также убила Россия в ходе оккупации этих территорий.