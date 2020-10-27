В России на турнире по панкратиону в бою между Вячеславом Птицыным и Вячеславом Расловцом случился крайне необычный нокаут.

Уже на первой минуте боя Вячеслав Птицын нанес решающий удар своему оппоненту. Об этом пишет 24 канал.

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При этом его соперник ушел в нокаут, стоя на ногах. Голова дебютанта повисла, а сам он через пару секунд облокотился на клетку. К бойцу без сознания подошел рефери, который уложил его на пол. "Стоячий нокаут" – явление редкое.

Для Птицына эта победа стала третьей в карьере, а проигравший боец потерпел поражение в дебютном поединке.

Что такое панкратион Панкратион – это один из древних видов единоборств, который сочетает в себе элементы борьбы и кулачного боя. Один из олимпийских видов единоборств, который мог закончиться смертью одного из участников.

Смотрите видео "стоячего нокаута"