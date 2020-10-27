У Росії на турнірі з панкратіону в бою між В'ячеславом Птіциним і В'ячеславом Расловцом трапився вкрай незвичайний нокаут.

Вже на першій хвилині бою В'ячеслав Птіцин завдав вирішального удару своєму опонентові. Про це пише 24 канал.

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При цьому його суперник пішов у нокаут, стоячи на ногах. Голова дебютанта повисла, а сам він через пару секунд сперся на клітку. До бійця без свідомості підійшов рефері, який уклав його на підлогу. "Стоячий нокаут" – явище рідкісне.

Для Птіцина ця перемога стала третьою в кар'єрі, а той, хто програв боєць зазнав поразки в дебютному поєдинку.

Що таке панкратіон

Панкратіон – це один з давніх видів єдиноборства, яке поєднує в собі елементи боротьби і кулачного бою. Один з олімпійських видів єдиноборств, який міг закінчитися смертю одного з учасників.

Дивіться відео "стоячого нокауту"