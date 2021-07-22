В России предлагали в четыре раза больше, чем в Колосе, – украинский футболист

Новичок Руха Павел Ореховский, который недавно покинул ковалевский Колос, рассказал о своем переходе во львовскую команду.

Футболист признался, что ему предлагали перейти в клуб из России. И даже предлагали в разы больше, чем он зарабатывал в Колосе.

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"Было несколько клубов из России, которые предлагали условия в четыре раза лучше тех, что были у меня в Колосе. Однако я свой переезд в Россию сразу исключил, так как играть в стране, которая воюет против твоей страны, убивает твоих соотечественников – недопустимо. Это моя жизненная позиция. Также были предложения из других соседних стран, однако я не форсировал событий", – сказал Ореховский.

Карьера Ореховского в Колосе