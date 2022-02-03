России пообещали двойные премиальные за победу над Украиной в полуфинале Евро-2022

Сборная России по футзалу, которая дошла до полуфинала чемпионата Европы в Нидерландах, получит двойную награду за победу над сборной Украины. Соперники встретятся в Амстердаме 4 февраля.

По данным журналиста Ивана Карпова, изначально ожидалось, что игроки команды получат по 1 миллиону рублей за победу на турнире, 750 тысяч рублей – за "серебро" и 500 тысяч рублей – за "бронзу".

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Однако после выхода на Украину призовые увеличили вдвое. Теперь только за победу над Украиной игрокам российской команды пообещали уже 1,5 миллиона рублей. Вместе с этим призовые за победу на евро выросли до 2 миллионов рублей.

Кстати, миллион рублей за победу – это 11 530 евро на человека. В случае успеха в игре с украинцами каждый из россиян обеспечит себе серебряную награду и 8 647 евро.

Украина – Россия: перед матчем

Украина вышла в плей-офф Евро-2022 со второго места в группе "А". При этом российские футзалисты заняли первую позицию в группе "С". Оба четвертьфинала были очень напряжены.

Украина одержала волевую победу над Казахстаном (3:5). Россия была близка к вылету с чемпионата Европы. Грузия едва не выбила соперника, обидно уступив со счетом 3:1.

Если подопечным Александра Косенко удастся одолеть принципиального соперника, то украинцы впервые с 2003 года выйдут в финал чемпионата Европы. Именно в том году "сине-желтые" минимально обыграли Италию (1:0). До Евро-2022 Украина пять раз завершала свой путь на стадии четвертьфинала.

. Полуфинал Евро – 2022 Украина-Россия состоится 4 февраля в 18:00.