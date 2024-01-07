Месяц была в коме после гриппа: в России умерла 20-летняя спортсменка

Одна из самых перспективных российских спортсменок шорт-трека Анастасия Среда умерла в возрасте 20 лет. В России не могут объяснить точную причину смерти молодой конькобежицы.

Российскую конькобежицу Анастасию Середу госпитализировали в больницу из-за инфекционного заболевания. Спустя месяц лечения 20-летняя спортсменка умерла, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Грипп дал осложнение на мозг

Тренер российской конькобежицы считала, что ничего серьезного с ее подопечной не случилось. Однако через некоторое время пребывания в больнице Середа впала в кому.

Настя заболела месяц назад, ее госпитализировали с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что все будет хорошо, но, к сожалению, она умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Ее должны привезти в Саранск, где и пройдут похороны,

– рассказала тренер спортсменки Марина Яшина.

По словам матери спортсменки, Анастасия заболела гриппом А, который дал осложнение на мозг. Почти месяц девушка была в коме и спасти ее жизнь врачам не удалось. 6 января она скончалась.

Анастасия Середа родилась 30 марта 2003 года. В 2022 году выигрывала Кубок России в эстафете на 3000 метров в составе женской команды Санкт-Петербурга. Также Середа имела звание мастер спорта России.