Російську ковзанярку Анастасію Середу госпіталізували до лікарні через інфекційне захворювання. Через місяць лікування 20-річна спортсменка померла, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Грип дав ускладнення на мозок

Тренерка російської ковзанярки вважала, що нічого серйозного з її підопічною не трапилося. Однак через певний час перебування в лікарні Середа впала в кому.

Настя захворіла місяць тому, її госпіталізували з інфекційним захворюванням до лікарні Уфи. Ми всі сподівалися, що все буде гаразд, але, на жаль, вона померла. Точний діагноз мені невідомий. Її мають привезти до Саранська, де і пройде похорон,

– розповіла тренерка спортсменки Марина Яшина.

За словами матері спортсменки, Анастасія захворіла на грип А, який дав ускладнення на мозок. Майже місяць дівчина була в комі і врятувати її життя лікарям не вдалося. 6 січня вона померла.

Довідка. Анастасія Середа народилася 30 березня 2003 року. У 2022 році вигравала Кубок Росії в естафеті на 3000 метрів у складі жіночої команди Санкт-Петербурга. Також Середа мала звання майстер спорту Росії.