Своих "нейтральных" не увидят: впервые за 40 лет в России не будут транслировать Олимпиаду

Ни один из российских стриминговых сервисов не купил права на трансляцию Олимпийских игр-2024. Это связано с политическими причинами.

Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже, однако в статусе "нейтральных" и при соответствующих критериях. Это и стало одной из причин того, что в России не будут транслировать соревнования, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Российское телевидение не будет транслировать Олимпийские игры

Причиной этому является то, что российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом. На Олимпиаду поедут только 16 атлетов, которые будут выступать в довольно непопулярных видах спорта, не считая теннис.

На "Первом" и "России-1", как отмечают росСМИ, проводить трансляцию нельзя.

Изначально планировалась трансляция на пропагандистском канале "Матч ТВ", однако после того, как федерации дзюдо и борьбы отказались от участия в турнире, руководство канала решило, что затраты на трансляцию будут неоправданы и отказались от этой идеи.

От трансляции отказалась и стриминговая платформа Okko.

Мы считаем, что с учетом отстранения российских спортсменов это событие не представляет большого интереса для аудитории в России,

– заявили в пресс-службе компании.

Российская соцсеть VK несмотря на отсутствие официальной трансляции, будет предоставлять сопроводительный блок из различных эфиров и обсуждений Олимпийских игр. Также в соцсети будут доступны пиратские трансляции. В VK заявили, что не собираются покупать права на официальную трансляцию.

Последний раз в России не транслировали Олимпийские игры 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже и начнутся 26 июля.