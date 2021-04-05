В российском Кирове во время детских соревнований по легкой атлетике в легкоатлетическом манеже "Вересники" часть кровли обрушилась на юных спортсменов.

Обрушение произошло в тот момент, когда на дорожке пробегали дети. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. В образовавшуюся дыру в зал хлынула талая вода.

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Причина обвала

Прокуратура Кировской области начала расследование инцидента и выяснила, что еще в 2018 году на этапе строительства комплекса было известно о проблемах с кровлей.

Тогда эксперты отмечали, что крыша может не выдержать снеговой нагрузки, но никакие меры приняты не были. Дело взяло под личный контроль руководства прокуратуры Кировской области.

Видео обрушения крыши во время детских соревнований в Кирове