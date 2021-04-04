В Румынии розыгрыш тренера на 1 апреля завершился отставкой. Досадный инцидент произошел в ФК Индустрия Гальда де Жос, который выступает в третьем дивизионе Румынии.

Руководство разыграло тренера

Главный тренер команды Стефан Фогороси подал в отставку после шутки руководства клуба на 1 апреля. Те пошутили, что его отправили в отставку.

Примечательно Шутка к 1 апреля привела к массовым беспорядкам в Брюсселе: фото и видео

Местные журналисты из Alba Sport опубликовали новость, в которой якобы президент клуба Овидиу Хулеа уволил Фогороси. СМИ не поленились даже придумать цитату Хулеа.

"Я хотел бы поблагодарить тренера Стефана Фогороси за то, что он принял этот вызов. Мы сразу поняли, что наши шансы избежать вылета были близки к нулю, но после трех игр мы не набрали ни одного очка. Я считаю, что будет лучше, если мы пожмем друг другу руки и каждый пойдет своей дорогой."

В тексте отмечалось, что обязанности тренера отныне будет выполнять сам президент клуба и его сын Ади Херепеан.

Тренер проявил принципиальность

Наставник команды Фогороси прочитал новость и понял, что это шутка. Однако тренеру шутка не понравилась и он обиделся.

Обида Фогороси вылилась в отставку. Он больше не появлялся в клубе, написав заявление об увольнении.