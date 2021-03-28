Форвард Хьюстон Рокетс Дануэль Хаус потерял сразу нескольких членов семьи. Так, в автомобильной аварии, произошедшей 14 марта, погибли невестка и три племянника баскетболиста.

14 марта Порша Бранч, ее 7-месячный сын Дрейк Хаус, ее 2-летний Месая Хаус и 5-летний Кинг Хаус были убиты пьяным водителем.

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Как произошло ДТП

По данным шерифа округа Харрис, незадолго до аварии полицейский остановил этого водителя за превышение скорости. По мнению правоохранителя, водитель не выглядел пьяным, поэтому его отпустили, чтобы через несколько минут он спровоцировал смертельное ДТП.

По словам следователей, черный ящик, извлеченный из автомобиля, показал, что за две секунды до того, как врезаться в машину Бранчи, транспортное средство нарушителя ехало со скоростью 185 км/час.