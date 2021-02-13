Российские футболисты устроили массовую драку во время матча: видео
В товарищеском матче между российскими Крыльями Советов и боснийским Борацом произошла массовая драка. Главному судье пришлось прервать поединок.
Источник:MeridianSport BiH
За 2 минуты до окончания основного времени футболист российского клуба решил выяснить отношения с соперником, толкнув того кулаками в грудь.
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За партнера по команде сразу вступились игроки Бораца. Они попытались успокоить россиянина, но уже было слишком поздно.
К драке также присоединились запасные игроки обеих команд. Судья попытался успокоить футболистов с помощью свистка, но не преуспел.
Рефери решил прервать поединок. Он завершился со счетом 1:0 в пользу самарского клуба.
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