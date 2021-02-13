В товарищеском матче между российскими Крыльями Советов и боснийским Борацом произошла массовая драка. Главному судье пришлось прервать поединок.

За 2 минуты до окончания основного времени футболист российского клуба решил выяснить отношения с соперником, толкнув того кулаками в грудь.

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За партнера по команде сразу вступились игроки Бораца. Они попытались успокоить россиянина, но уже было слишком поздно.

К драке также присоединились запасные игроки обеих команд. Судья попытался успокоить футболистов с помощью свистка, но не преуспел.

Рефери решил прервать поединок. Он завершился со счетом 1:0 в пользу самарского клуба.