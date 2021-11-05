Некоторые игроки нуждались в медицинской помощи

Родители одного из игроков сообщили, что команда из Сочи набросилась на хозяев стадиона – якутских хоккеистов.

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Также отмечают, что в день потасовки между хоккеистами на льду не было судей, а камеры были выключены. Поэтому схватку долго никто не мог остановить.

Драка была совсем не детской, поскольку некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь.

Полярные волки-2013 потерпели поражение в матче. По итогам потасовки санкции к команде хозяев не были применены.

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