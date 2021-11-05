Деякі гравці потребували медичної допомоги

Батьки одного з гравців повідомили, що команда з Сочі накинулася на господарів стадіону – якутських хокеїстів.

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Також зазначають, що у день бійки між хокеїстами на льоду не було суддів, а камери були виключені. Тому сутичку довго ніхто не міг зупинити.

Бійка була геть не дитячою, оскільки деяким хокеїстам була потрібна медична допомога.

Полярні вовки-2013 зазнали поразки у матчі. За підсумками бійки санкції до команди господарів не були застосовані.

Відео сутички