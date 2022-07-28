Российским боксерам не хватает рукавиц и шлемов из-за спортивных санкций

28 июля 2022 , 12:38
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Источник:

Inside the Games

Федерация бокса россии столкнулась с нехваткой перчаток и шлемов. Все потому, что такие компании, как Nike и Adidas прекратить сотрудничество с россиянами.

Санкции работают

Генеральный секретарь федерации Татьяна Кириенко сообщила, что многие иностранные компании приостановили свои контракты и покинули Россию, в том числе главные спортивные бренды – Adidas и Nike.

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Сейчас россияне используют оставшийся на складе инвентарь.

Официального письма от Nike о прекращении действующего контракта не было, но мы думаем, что в ближайшее время у нас будет такое письмо от штаб-квартиры,
– сказала Кириенко.

Ранее сообщалось, что американский производитель обуви и одежды решил полностью покинуть Россию после вторжения в Украину.

В мае Nike подтвердила, что не будет продолжать или заключать новые соглашения с партнерами по России.
Интернет-магазины и онлайн-продажи Adidas в России также приостановлены.

Абсурд от ФБР

  • Напомним, что федерация бокса россии поддерживает войну в Украине.
  • В апреле в соцсетях ФБР был опубликован ролик, где они помогают собирать так называемую гуманитарку для жителей оккупированных территорий. Также заявили, что они поддерживают действия путина.
  • Международная федерация бокса закрывает на это глаза и делает вид, что ничего не замечает, поскольку президент ИВА – россиянин Умар Кремлев. Ранее он возглавлял ФБР.
Автор: Дарина Жданович