Пострадавший умер в больнице

Драка между мужчинами произошла еще 21-го января в одном из баров Бийска. Сообщается, что во время драки бывший сотрудник ОМОН упал и ударился головой.

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От полученных травм 29-летний экс-сотрудник ОМОН умер в больнице 31-го января.

По данным следствия, вечером 21 января 2022 года в одном из баров города Бийск между двумя незнакомыми мужчинами возник конфликт по незначительному поводу, во время которого произошла драка. 32-летний местный житель нанес несколько ударов 29-летнему мужчине, в результате которых он упал и ударился головой. 31 января пострадавший умер в медицинском учреждении от открытой черепно-мозговой травмы,

– говорится в сообщении.

32-летний мастер спорта по боксу 2-го февраля был отправлен в следственный изолятор.

Драка попала на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как к молодому мужчине, сидевшему за барной стойкой, подходит другой.

Сначала мужчины толкались. После нескольких ударов один из них упал на пол и больше не поднялся.

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