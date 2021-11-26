Красива крапка у матчі

Ще до перерви господарі довели рахунок 2:0. Рома впевнено перегравала Зорю. Після відпочинку за справу взявся Теммі Абрагам.

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На 46-й хвилині нападник забив третій гол Роми у матчі, а вже після екватора поєдинку оформив дубль у ворота українського клубу.

Абрагам забив неймовірним ударом через себе після рикошету від ноги гравця суперника. М'яч полетів прямісінько у дальній кут, куди не зміг дотягнутись голкіпер. Красивий постріл бісіклетою поставив крапку у грі.

До слова. За 19 матчів у цьому сезоні Абрагам наколотив 7 голів, 4 із них були забиті у Лізі конференцій.

Рома розтрощила Зорю у Римі – 4:0. Підопічні Жозе Моурінью забрали у Зорі усі шанси на єврокубкову весну.

Після 5-ти турів у групі С луганський клуб посідає 3 місце, маючи у своєму активі 6 очок. До другої позиції, яку посідає якраз Рома, відставання у 4 бали.

Лідером групи несподівано йде норвезький Буде/Глімт, випереджаючи італійців на один пункт. Замикає таблицю софіївське ЦСКА – один бал.

Другий гол Абрагама у ворота Зорі