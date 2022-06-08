Роскошный гол Цыганкова вывел Украину вперед в игре против Ирландии

Сборная Украины 8 июня начала свой путь в Лиге наций. "Сине-желтые" первыми размочили нули на табло.

Безумный штрафной

Первый тайм закончился нулевой мировой. 45-минутка не запомнилась ничем интересным, кроме незачтенного гола Тараса Качарабы. После перерыва на поле появился Виктор Цыганков и открыл счет во встрече, пишет 24 канал.

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Украина заработала право на стандарт по флангу. Динамовец делал подачу на партнеров по команде, прибежавших в штрафную соперника. Однако ни один из игроков не прикоснулся к мячу, который залетел под дальнюю штангу. Голкипер Ирландии тоже не ожидал такого поворота событий.

Лишь четыре минуты понадобилось Цыганкову, чтобы записать свою фамилию на табло в Дублине. Невероятная траектория удара от динамовца.

Праздновать свой гол Цыганков побежал к Александру Петракову, чтобы поблагодарить за доверие.