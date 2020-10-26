Український легіонер "Сент-Трюйдена" Олександр Філіппов у минулому матчі забив гол, а у наступному поєдинку відзначився не менш красивим асистом. Українець допоміг бельгійцям здобути перемогу вперше за 8 зустрічей.

У рамках 10-го туру "Сент-Трюйден" Філіппова на власному полі приймав "Стандарт". Перший тайм команди провели за рівної гри, але на 37-й хвилині господарі таки вийшли вперед у рахунку. Саме у першому результативному ударі участь взяв український нападник, пише 24 канал.

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Асист Філіппова

Олександр з глибини виконав ювелірну приховану передачу п'ятою у штрафний майданчик, де момент вдало використав Дюкан Назон – 1:0.

У другому таймі красивий м'яч забив Де Ріддер, який закріпивши перевагу господарів та встановив остаточний рахунок – 2:0.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок зустрічі 2:0. "Сент-Трюйден" здобув перемогу вперше за останніх вісім матчів. Востаннє бельгійців святкували успіх ще у серпні, коли обіграли "Гент". Команда Олександра Філіппова перебуває на 14 місці, у їх активі 9 очок.

У попередній грі Філіппов забив свій перший гол за бельгійську команду.

Перший гол "Сент-Трюйдена" дивіться відео