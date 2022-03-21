Россию окончательно отстранили от ЧМ-2022 по футболу
Источник:Чемпионат.com
Сборная России упустила все шансы на участие в отборочных матчах чемпионата мира в Катаре. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в переносе матча стыков с Польшей.
Будут соревноваться у себя дома
CAS отказался рассматривать возможность перенесения стыковых матчей квалификации в Мундиаль в связи с апелляцией российской стороны на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении всех команд из РФ от соревнований.
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"21 марта CAS принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС об принятии обеспечительных мер в виде переноса стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре на более поздний срок. Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС", – говорится в сообщении.
Российские функционеры пытались получить запрет на дисквалификацию для УЕФА и ФИФА, пока будут рассматриваться апелляции. Этот запрет был введен 28 февраля обеими организациями после вторжения РФ в Украину.
- Таким образом, сборная России окончательно упустила шансы пробиться на Мундиаль-2022. Сборная Польши – соперник россиян по результатам жеребьевки – автоматически выходит в финал плей-офф.