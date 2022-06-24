Российских и белорусских теннисистов отстранили от престижного турнира ITF в Латвии

Российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на одном из крупнейших турниров ITF, который состоится в июле в латвийской Лиепае. Причины отстранения спортсменов из стран-акрессаров организаторы не сказали.

В Латвии выступили против теннисистов из России и Белорусов

Журналист привел в качестве подтверждения скриншот со сторезом в инстаграмме теннисистки Марины Мельниковой. Спортсменка опубликовала сообщение, поступившее ей на почту.

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В письме говорится, что Латвийский теннисный союз не позволяет участвовать на турнирах, проходящих внутри страны игрокам из России и Беларуси. Также россиянку попросили отказаться онлайн от своей заявки на участие в турнире.

Впоследствии журналист дополнил предыдущий твит, указав, что письмо Мельникова получило от Международной федерации тенниса (ITF). И отметил, что в нем не было указано, соответствует ли это правилам выступлений теннисистов из России и Беларуси.

Что стало причиной отказа россиянам и белорусам

В июне латвийское издание Delfi сообщило, что проведение турнира под угрозой из-за участия в нем теннисистов из России и Беларуси.

Местные власти Лиепаи вместе с организаторами турнира обратились в ITF с целью получения права отказать игрокам из РФ и Беларуси в участии. И выразила готовность отказаться от проведения турнира в том случае, если Международная федерация тенниса не примет соответствующее решение.