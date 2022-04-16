Российские атлеты, как марионетки, – Гераскевич о спортивных санкциях против России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заменил тренировку на волонтерство. Также спортсмен активно выступал за отстранение россиян и белорусов от мирового спорта.

В первые дни войны Владислав решил помогать мировым СМИ освещать преступления России. После Олимпиады-2022 у него остались контакты многих иностранных журналистов. В эксклюзивном интервью для 24 канала он рассказал, как изменилась его жизнь после полномасштабной войны в Украине.

Читайте полностью О волонтерстве вместо тренировок и отстранении России от спорта: интервью с Гераскевичем

"Все мы не верили, что начнется война. До конца надеялись, что этого не произойдет. После Олимпийских игр осталось много контактов с мировыми СМИ, начал им писать. Подавал им много информации о том, что у нас происходит, призывал помогать нашей стране". Это продолжалось где-то первые две недели. У меня было плюс-минус 5 интервью в день", – рассказал Гераскевич.

Отстранение россиян и белорусов от мирового спорта

Также спортсмен активно борется с устранением россиян и белорусов от мирового спорта.

"Со второго дня войны занимались отстранением россиян и белорусов от международного спорта. Собирали подписи вместе с украинскими спортсменами. В первые дни у нас было более 100 подписей именно олимпийцев. Не только из Украины, это также были спортсмены из других стран, как Канада, США , Латвия и другие. Двигались со спортсменами в этом направлении. Нам удалось одержать маленькую победу, поскольку россияне и белорусы не смогли выступить на Паралимпийских играх-2022", – отметил Владислав.

И как мы увидели впоследствии, этих спортсменов стали использовать в пропаганде. Мы убедились, что это решение было верным, потому что эти спортсмены, как марионетки. С буквой "Z" они выходят на концерты и тем самым поддерживают войну. Поэтому я считаю, что для нашего, спортивного фронта это было очень важно. Я рад, что мы могли это сделать,

– подчеркнул скелетонист.

Благотворительный фонд

Владислав занимается волонтерством. Вместе со своим отцом он учредил благотворительный фонд.

"Также в это время пытались максимально помогать, волонтерить. У нас большой бус, бобслейной и скелетонной команды. И мы им помогали перевозить гуманитарную помощь и продолжаем это делать. У меня есть много друзей, которые тоже помогают. Свои ресурсы заканчиваются очень быстро.

Мы не можем обеспечить всех. Поэтому было решено создать фонд. Уже он зарегистрирован, заканчиваем организационные вопросы", – добавил спортсмен.

Владислав Гераскевич – первый истории Украины скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и выступивший на Олимпиаде. На Играх в Пекине он занял 18 позицию.